Одну полосу движения перекроют на КАД у Вантового моста

На подъезде к Вантовому мосту ограничат проезд. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Новое ограничение движения транспорта по КАД анонсировало Управление федеральных автодорог «Северо-Запад». С 8 апреля начнется уборка скоплений зимней грязи на участке внутреннего кольца между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной, то есть на подъезде к Вантовому мосту.

- В связи с производством работ по уборке смета в разделительной полосе дороги, в период с 8 по 13 апреля 2021 года будет перекрыта для движения автомобильного транспорта четвертая полоса. По первой, второй и третьей полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч, - сообщает пресс-служба Управления.

Учитывая напряженный траффик на этом участке, дорожные службы призывают водителей следить за ситуацией на трассе и заранее продумывать маршрут поездки, чтобы не встать в пробку.

Место проведения работ будет обозначено знаками и ограничительными барьерами.