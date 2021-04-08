Падением девушки-инвалида на эскалаторе в метро «Спортивная» займется прокуратура

Работу ассистентов в метро проверит прокуратура. Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку правильности оказания услуг после падения девушки-инвалида на станции метро «Спортивная». Инцидент произошел в тот момент, когда пассажирка, сопровождаемая специалистами подземки, сходила с эскалатора. В результате ЧП девушка получила сильные ушибы и была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

- Прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства о социальной защите прав инвалидов, а также даст оценку действиям сотрудников петербургского метрополитена, осуществляющих организацию и сопровождение инвалида, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Решение о мерах реагирования будет принято по результатам прокурорской проверки. В крайнем случае метрополитену грозит уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.