Елагин дворец откроется 13 апреля после реставрации

Елагин дворец в Петербурге откроется после реставрации 13 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге спустя пять лет комплексной реставрации открывается Елагин дворец, расположенный на одноименном острове. Открытие состоится во вторник,13 апреля 2021 года. В честь этого дирекция ЦКПиО имени Кирова разыграет призы.

- В честь открытия дворца первые 10 посетителей, купившие входной билет, получат подарок от Стеклодувной мастерской на память об этом событии. Также на официальной странице в соцсети парка 12 апреля разыграют призы, - рассказали в ЦПКиО.

Елагин дворец был закрыт с августа 2016 года, но фактически реставрация велась с начала XXI века. За последние пять лет в здании провели капитальный ремонт инженерно-технических сетей, бережно отреставрировали штофные ткани стен, лепной декор и живопись. На это город выделил из бюджета более 280 млн рублей.

Впервые в истории музея посетители смогут увидеть кабинет императора Александра I. Также во дворце воссозданы интерьеры домовой церкви Николая Чудотворца.

Дворец будет открыт ежедневно с 10:00 до 18:30 часов кроме понедельника и среды. Вход для взрослых - 150 рублей, школьникам, студентам и пенсионерам - 100 рублей, льготникам бесплатно.