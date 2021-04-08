Дополнительные автобусы выходят на 13 маршрутов в Петербурге

Дополнительные автобусы вышли на линию в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С 9 апреля на 13 автобусных маршрутов Петербурга будут направлены дополнительные автобусы. Машины должны обеспечить комфортную перевозку пассажиров, которых в последнее время стало больше.

- С 9 апреля «Пассажиравтотранс» увеличит количество автобусов на маршрутах в разных районах Петербурга. Усиление движения повысит удобство пассажиров и сократит ожидание транспорта. 23 дополнительных автобуса, в общей сложности, по будним дням выйдут на маршруты №№ 9, 27, 46, 140, 154, 165, 169, 171, 181, 186, 200, 210, 300, - сообщает пресс-служба предприятия.

Перевозчик отмечает, что это не первое усиление. В марте на маршруты вышли 40 дополнительных автобусов. Уже сейчас транспортники восстановили тот объем перевозок, который был до сокращения маршрутов из-за пандемии.

При этом в апреле на линию выйдут и другие дополнительные машины.