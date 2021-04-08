Полицейские с кувалдами ворвались в несколько вебкам-студий Петербурга

100 девушек снимали порновидео в пяти вебкам-студиях в центре Петербурга. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Сотрудники управления «К» петербургского Главка пресекли деятельность пяти вебкам-студий, в которых, по мнению полиции, производились порноматериалы. В руках стражей порядка оказались и почти сто девушек, создававших интимный контент для интернета.

- Оперативниками ГУ МВД России пресечена деятельность студий, изготавливающих порнографические материалы, в том числе с участием несовершеннолетних. Задержаны 11 человек, в возрасте от 20 до 42 лет. Установлено, что организатором подпольного бизнеса стал 32-летний житель элитного коттеджного поселка в Ленобласти. Созданные им студии функционировали по пяти адресам в центре Петербурга, - сообщает пресс-служба Главка.

В студиях работали около сотни моделей в возрасте от 18 до 30 лет. Они снимали интимное видео или общались с клиентами онлайн, исполняя их просьбы.

Любители порно расплачивались за зрелище электронными деньгами, которые позднее обналичивались организатором бизнеса.

По статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов» виновным грозит от двух до шести лет лишения свободы.