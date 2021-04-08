Браконьерам грозит штраф в 4,5 млн рублей за незаконную ловлю миноги в заказнике Петербурга

Браконьеров, установивших ловушки на миногу, разыскивают в Петербурге / Фото: Комитет по природопользованию

В Санкт-Петербурге разыскивают браконьеров, установивших ловушки для миноги в Гладышевском заказнике. В четверг, 8 апреля 2021 года, комитет по природопользованию рассказал, что инспекторы обнаружили в реке Черной так называемые "бураки". В воде их было 624 штук.

- Из ловушек обратно в воду было возвращено более 2 тысяч миног. К сожалению, 250 особей погибли, - рассказали в комитете.

Также в ловушку попала и погибла кумжа обыкновенная - рыба, занесенная в Красную книгу России, а также Петербурга. Кроме того, в одно из ловушек обнаружены три живые особи обыкновенного подкаменщика. Он тоже внесен в Красную книгу Петербурга. Рыбу выпустили на свободу.

По предварительной оценке комитета, ущерб, нанесенный браконьерами - более 4,5 миллионов рублей. Составлено три административных протокола. "Рыбаков" разыскивают.