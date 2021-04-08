«Жигули» протаранили ларек с валенками во Всеволожске, а «Лада-монорельс» повисла на бордюре в Петербурге

Два необычных ДТП произошло 8 апреля. Фото: vk.com/spb_today

Два забавных ДТП произошли днем 8 апреля в Петербурге и ближайших окрестностях. Сначала во Всеволожске пара бравых парней влетела на «Жигулях» в ларек с валенками, а позднее, уже в в городе на Неве, «Лада» со смоленскими номерами прикинулась монорельсом и повисла на разделительном бордюре.

- Во Всеволожске двое влетели в ларек с валенками. Сидят в машине ГИБДД, оформляют, - сообщали очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Увидев столь неординарное происшествие, соцсети, что называется, чуть не «порвало» от избытка сарказма: «Медведь с балалайкой на месте?»; «Это будет первый случай в истории, когда виновника ДТП забьют валенками. Кстати, кучер «Жыги» молодец, что въехал в мягкое, а не в ларек с гирями, например».

Не меньбше едких комментариев досталось водителю «Калины» со смоленскими номерами, который2 каким-то чудом умудрился загнать машину на разделительный бордюр. «Ладу» тут же окрестили «монорельсом».

- «Калина» повисла на разделительном бордюре на съезде с Дунайского на Пулковское шоссе. Зато колеса можно поменять, - иронизируют горожане.