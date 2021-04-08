Упавшая набок фура перегородила трассу «Скандинавия»

Грузовик опрокинулся на "Скандинавии". Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Движение по трассе «Скандинавия» оказалось сильно ограничено из-за ДТП с упавшей набок фурой. Грузовик, чей водитель не справился с управлением, прилег «отдохнуть» на 173-м километре дороги в Выборгском районе Ленобласти.

- По предварительным данным, водитель грузового автомобиля с прицепом не справился с управлением, в результате произошло опрокидывание. В настоящее время заняты две полосы движения. Легковые автомобили проезжают по обочине. Проезд грузовиков невозможен, - сообщает пресс-служба управления федеральных автодорог «Северо-Запад»

По счастью, никто при аварии не пострадал. На место ДТП прибыла спецтехника, эвакуаторы, а также сотрудники ГИБДД и работники обслуживающей трассу организации.