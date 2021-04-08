Храм на месте психиатрической больницы восстановят в Ленобласти

На месте психиатрической больницы в Ленобласти восстановят храм / Фото: Администрация Ломоносовского района

В Ленинградской области восстановят храм, на месте которого долгое время была психиатрическая больница. В среду, 7 апреля 2021 года, в день Благосвещения Пресвятой Богородицы состоялся чин освящения закладного камня в основание церкви, которая будет носить название православного праздника.

- Храм был построен еще в 1788 году князем Иаковом Долгоруковым. Изначально он был деревянным, но в 1917 году его перестроили в каменный. Во времена СССР здание снесли до основания и построили на этом месте психиатрическую больницу, - рассказали в администрации Ломоносовского района Ленобласти.

В 90-х годах больницу забросили и к 2010-му году здание развалилось полностью.

- Восстановить церковь на том же самом месте, где она была - акт не только строительный, но, и, прежде всего, духовный. У людей есть потребность в обращении к Богу. Это не просто восстановление исторического здания - это восстановление души этого места, памяти наших предков, связи с корнями, - отметил глава района Алексей Кондрашов.