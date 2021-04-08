Международный автосалон открылся в Петербурге

В Петербурге открылся международный автосалон Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге открылся международный автосалон, который пройдет в городе с 8 по 11 апреля 2021 года. Мероприятие приурочено к 125-летию создания первого российского автомобиля, родина которого Северная столица.

- Сегодня Петербург - один из крупнейших центров отечественного автопрома. У нас производится четвертая часть всех автомобилей, которые выпускаются в России. Разрабатываются новые транспортные средства на альтернативных источниках энергии, - сказал губернатор города Александр Беглов.

В Петербурге расположены несколько заводов ведущих мировых автопроизводителей. Ежегодно с конвейеров сходят более 400 тысяч автомобилей. В минувшем году в городе было выпущено 323,7 тысяч машин - это 23,5 процента от всего производства легковых авто в России.

Беглов отмечает, что автопром является важным сегментов экономики города, так как эта сфера дает тысячи рабочих мест, в том числе и в смежных отраслях.