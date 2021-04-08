Банк через суд забрал у бизнесмена Ебралидзе землю и дом на 324 млн рублей

Банк "Санкт-Петербург" все же получил свои 324 млн от бизнесмена Ебралидзе. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Суд помог ПАО «Банк «Санкт-Петербург» отобрать имущество бизнесмена Александра Ебралидзе. Напомним, в далеком 2011 году предприниматель взял кредит на 300 млн рублей на срок до января 2020 года. В течение нескольких лет процентная ставка выросла с 11,75 до 15. Ебралидзе за эти годы только накопил долгов, поэтому банк пошел в суд. Пришлось продавать заложенное имущество бизнесмена.

- С публичных торгов продали четырехэтажный жилой дом Ебралидзе, начальная стоимость которого была 108 млн 320 тысяч, а также шесть земельных участков. Площадь самого большого их них составляет свыше 59 тысяч квадратных метров, а стоимость – 18 млн 261 тысяч рублей, - пишет «Мойка78».

Ранее с Александра Ебралидзе взыскали почти 10% акций АО «Талион» в пользу все того же банка «Санкт-Петербург».