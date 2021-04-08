Спасатели МЧС вытащили шестерых рыбаков с треснувшего льда у дамбы в Кронштадте

Шестеро рыбаков попали в капкан треснувшей льдины у дамбы в Кронштадте. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники МЧС в очередной раз спасли заядлых рыбаков, продолжающих упорно выходить на лед в Санкт-Петербурге. На этот раз любители корюшки застряли в акватории Финского залива у дамбы в Кронштадте. На льду возле судопропускного сооружения С-1 возникла трещина. Рыбаки поняли, что дело плохо – на берег самостоятельно не выбраться, страшно. На место вызвали МЧС.

- Заявка поступила в 16:46. Рыбаков оперативно взяли на борт спасательного катера СПС-21 и доставили на берег. В медицинской помощи они не нуждаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Добавим, что спасать рыбаков прибыли 7 человек от РСЧС и 5 от МЧС. Их вернули на берег на трех маломерных суднах. Пока неизвестно, будут ли наказывать мужчин за выход на лед.