Штормовое предупреждение от МЧС: ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду

В Петербурге и Ленобласти ожидается почти штормовой ветер. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Региональные управления МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупреждают жителей северо-западной части России о резком усилении ветра. Днем 9 апреля ожидаются порывы скоростью до 18 (в городе) и 20 (в области) метров в секунду.

- Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: 9 апреля в Санкт-Петербурге местами ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывами до 18 м/с, - говорится в сообщении.

Горожанам советуют закрыть окна и двери, убрать вещи с балконов, которые может сдуть ветер. Машину надо поставить в гараж или вдали от деревьев и шатких конструкций. Пешеходам также стоит избегать деревьев, рекламных щитов и прочих опасных мест.

- Начиная с 12-15 часов ожидается усиление до 15-20 м/с. повышается вероятность возникновения происшествий на акваториях Ленинградской области, - уточняют областные спасатели.

Отметим, что по прогнозам ветер лишь чуть не дотянет до штормового, который, по шкале Бофорта, начинается с 20,8 метра в секунду.