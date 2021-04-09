Двух лже-целительниц задержали в Санкт-Петербурге

Двух мошенниц-целительниц задержали в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция Санкт-Петербурга в четверг, 8 апреля 2021 года, задержала двух лже-целительниц, обманывавших пенсионерок. Только за два известных силовикам "обряда" женщины заработали более 300 тысяч рублей. Причем, перед своими жертвами гадалки разыгрывали настоящий спектакль, чтобы прорекламировать "магические" способности.

- Одна из женщин представлялась гадалкой и рассказывала о своей "клиентке", которую она якобы спасла, сняв с нее проклятье и страшный недуг. Ее сообщница, изображавшая исцелившуюся "жертву", поддакивала. Слушая все это, доверчивые пенсионерки отдавали мошенницам не только деньги, но и ювелирные изделия, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Перед своими жертвами женщины разыгрывали спектакль / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Гадалками же оказались две женщины: 51-летняя уроженка Ставропольского края и 32-летняя приезжая из Воронежской области. Причем старшая уже раньше была судима за мошенничество.

Сейчас полиции известно о двух пострадавших пенсионерках 67 и 75 лет. По этим фактам возбуждены уголовные дела.