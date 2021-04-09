Более 21,5 тысячи петербуржцев обследовали на ковид за минувшие сутки

21 648 человек обследовали на коронавирус в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Более 21,5 тысячи тестов на коронавирус было сделано в Петербурге за последние сутки. Об этом информирует городской Оперативный штаб по мониторингу ситуации распространением ковида в регионе.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21 648 человек. Обработано 15 943 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Также продолжают работу городские волонтеры. За прошедший день они выполнили 6710 заявок на оказание помощи одиноким и пожилым петербуржцам. Тем горожанам, которым нужно содействие добровольных помощников, надо оставить заявку по телефону горячей линии: 8-800-200-34-11.