1,5 тысячи волонтеров отобрали для работы на ЕВРО-2020 в Петербурге

В Петербурге отобрали волонтеров для работы на ЕВРО-2020 Фото: Олег ЗОЛОТО

Во время проведения ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге гостям кубка будут помогать 1,5 тысячи волонтеров. В пятницу, 9 апреля 2021 года, в Смольном рассказали, что всего заявок было подано более 10 тысяч. Однако отбор оказался жесткий. Среди волонтеров, которые будут работать на Чемпионате 89 процентов - женщины.

- От волонтеров во многом зависит впечатление, которое останется у гостей от нашего города и страны в целом. Уверен, что добровольцы достойно представят Петербург на этом первенстве, окажут гостям необходимую помощь и информационную поддержку, окружат их заботой, создадут незабываемую атмосферу гостеприимства на этом футбольном празднике, - отметил губернатор Александр Беглов.

Важным критерием при отборе волонтеров было знание иностранного языка. Во время кубка они будут помогать гостям добираться до места проведения матчей, заниматься культурно-развлекательной программой, а также многим другим.