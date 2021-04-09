Мужчина оказался на путях поезда на станции метро "Спасская" в Петербурге

Мужчина лег в желоб безопасности на путях в метро Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

На станции метро "Спасская" в Санкт-Петербурге человек оказался на путях. ЧП произошло утром в пятницу, 9 апреля 2021 года. В социальной сети очевидцы рассказали, что мужчина толи упал вниз, толи спустился сам, и лег в желоб безопасности.

- Только ложиться надо наоборот, головой к поезду, - отметили пользователи социальной сети.

По правилам безопасности метрополитена, если человек падает на рельсы, он может спастись в специальном желобе между рельсами. Ложиться необходимо головой к приближающемуся составу, лицом вниз, чтобы одежда не зацепилась за поезд.

Очевидцы сразу же вызвали работников метро, а машинист приближающего поезда встал в тоннеле на время, пока человека поднимали обратно на платформу.

Как рассказывают очевидцы, мужчину достали на поверхность. Движение поезднов по "оранжевой" ветке восстановлено.