Фрунзенский район Петербурга отмечает 85-летний юбилей

Беглов поздравил Фрунзенский район с 85-летнием Фото: Артем КИЛЬКИН

В пятницу, 9 апреля 2021 года, одному из самых крупных районов Санкт-Петербурга - Фрунзенскому - исполнилось 85 лет. Несмотря на то, что он достаточно молодой по меркам города, считается одним из самых обустроенных в Северной столице. Местных жителей с праздником поздравил губернатор Александр Беглов.

- Летопись Фрунзенского района тесно связана с ратными и трудовыми подвигами нашего города. В годы войны по его южным границам проходил оборонительный рубеж "Ижора". В боях отличились воины 3-й Фрунзенской дивизии Народного ополчения Ленинграда, - отметил градоначальник.

Активная жилищная застройка района началась в послевоенное время. Здесь же открывались предприятия, научные и образовательные учреждения. За последние годы во районе завершилось строительство Фрунзенского радиуса метро, появился парк Героев-пожарных и многое другое.

- Свой 85-й день рождения Фрунзенский район встречает современным, комфортным и красивым, - добавил Беглов.