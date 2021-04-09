Умер Рудольф Фурманов, руководитель театра имени Андрея Миронова в Петербурге

Рудольф Фурманов умер на 83-м году жизни. Фото: Артем КИЛЬКИН

Печальная новость для всего театрального сообщества пришла 9 апреля 2021 года. На 83-м году жизни умер Рудольф Фурманов, руководитель театра имени Андрея Миронова. Последнее время Рудольф Давыдович тяжело болел.

- Мы пока все в шоке, нам поступают звонки. Не можем поверить. Уточняем, что произошло, - рассказали «КП-Петербург» сотрудники театра «Русская антреприза» им. Андрея Миронова.

Отметим, что театр был детищем Рудольфа Фурманова. Он создал его и лелеял, как любимого ребенка. Здесь же работает и сын Фурманова, театральный режиссер и актер Влад Фурман (Фурманов).

По предварительным данным, причиной смерти стали осложнения после коронавируса, которые наложились на «синдром курильщика». Близкие друзья актера, в том числе вдова Николая Караченцева Людмила Поргина даже собиралась отвезти Рудольфа Фурманова на лечение в Сочи, но не успела.