Стилизованные зоны отдыха появятся у Российской национальной библиотеки в Петербурге

Возле Российской национальной библиотеки на Московском проспекте создадут зоны отдыха в стиле читальных залов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Возле Российской национальной библиотеки на Московском проспекте Санкт-Петербурга отремонтируют фонтан и сделают зоны отдыха в стиле читальных залов. Благоустройство территории запланировано на текущий год. Об этом рассказали в Смольном в пятницу, 9 апреля 2021 года.

- Территорию вокруг библиотеки планируется превратить в современное пространство. Вдоль Бассейной улицы появятся небольшие площадки для отдыха со скамьями, которые будут оформлены в стиле библиотечных читальных залов. При этом, все они будут разной тематики: детская, научная, классическая, современная литература, - пояснили в комитете по благоустройству.

Кроме того, что перед библиотекой отремонтируют фонтан, в сквере посадят дополнительные деревья или кусты. Сама территория будет доступная для маломобильных жителей города.

Проект обновления площади перед библиотекой выбрали сами горожане с помощью голосования в 2020 году.