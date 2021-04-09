Петербуржцы смогут получать рецепты и медицинские справки онлайн

Петербуржцы смогут получать рецепты и справки от врачей не выходя из дома Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Санкт-Петербурга смогут получать рецепты на лекарства и медицинские справки не выходя из дома. В пятницу, 9 апреля 2021 года, вице-губернатор города Олег Эргашев рассказал о том, что врачей планируется избавить от бумажной работы, чтобы у них было больше времени для самих пациентов.

- Мы должны выйти на удобный сервис для петербуржцев. Все справки, все рецепты они смогли бы получать на электронную почту, - приводят слова вице-губернатор "Невские новости".

Однако такие удобства появятся еще не скоро. В планах ввести в работу подобные информационные технологии только к 2030 году. Зато и медицинскую помощь от части пациентам будет оказывать искусственный интеллект.

- Будет рубеж, когда мы сможет подбирать таргетную терапию, исходя из геномного исследования, - добавил Олег Эргашев.