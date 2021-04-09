Полиция и ОМОН нагрянула на свадьбу в Петербурге после сообщений о стрельбе

В Санкт-Петербурге неизвестные открыли стрельбы во время празднования свадьбы. Фото: vk.com/dorinspb

Десятки машин полиции нагрянули на свадьбу в ресторане «Золотой двор» в Невском районе Санкт-Петербурга. Все из-за того, что очевидцы сообщили в правоохранительные органы о стрельбе во время банкета. На подмогу к полицейским выехали два автобуса для погрузки весельчаков, а также бойцы ОМОН.

Для отправки гостей в отделы МВД понадобились два автобуса. Фото: vk.com/dorinspb

- Сначала за стрельбу в честь свадьбы задержали представителей азербайджанской диаспоры в Красносельском районе. Сама свадьба прошла в Невском районе. Мужскую часть гостей выводят и распределяют по автобусам, чтобы доставить в отделы МВД. ГУ МВД по СПб и ЛО дает четко понять, что Петербург это не стрельбище, - сообщает «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» с места происшествия.

«Комсомолка» будет следить за развитием ситуации. Буйным гостям свадьбы минимум грозят административные штрафы.