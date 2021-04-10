Глава комбината назвал фейком сведения об антисанитарии при готовке еды для школьников в Петербурге

В Петербурге разгорелся скандал из-за публикации СМИ об антисанитарии на пищевом комбинате в Красносельском районе. Фото: АО «КСП Красносельского района»

Гендиректор АО «КСП Красносельского района» обвинил во лжи одно из СМИ Санкт-Петербурга, которое обвинило комбинат в антисанитарных условиях при производстве школьного питания. По словам Ростислава Савинова, фотографии и слова журналистов не имеют ничего общего с реальностью, потому что на их снимках изображены цеха совсем другого предприятия.

В качестве доказательства глава комбината показал несколько производственных помещений и заверил в строгом соблюдении законов.

- Комплекс оборудован зонами фасовки и необходимым холодильным оборудованием соответствующего режима. Здесь осуществляется формирование заказов в учебные учреждения. Представленные в СМИ материалы не имеют отношения к нашему комбинату. Во-первых, комбинат находится совсем в другом районе города. Во-вторых, расположение помещений на снимках не соответствует расположение помещений КСП Красносельского района, - говорит Савинов на видео в группе пищевого комбината во «Вконтакте».