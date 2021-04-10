Агрессивного петербуржца задержали за визит со штык-ножом в прокуратуру

Росгвардия задержала петербуржца, пришедшего в прокуратуру со штык-ножом. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Петербуржца со штык-ножом задержали за грозный визит в здание прокуратуры Московского района. В пятницу средь бела дня мужчина зашел в административное здание, чтобы попасть на прием к сотруднику надзорного ведомства. На контрольно-пропускном пункте посетитель внезапно начал вести себя агрессивно. Охранник вызвал на подмогу Росгвардию.

- В здании сработала кнопка тревожной сигнализации. Ближайший наряд вневедомственной охраны оперативно прибыл на место происшествия. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя в холле. Он начал вести себя агрессивно и достал штык-нож. Оружие изъяли, а злоумышленника передали в местный отдел полиции для выяснения обстоятельства, - рассказывают в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Судя по фотографии из участка, владелец штык-ножа со смехом отнесся к задержанию и своему неподобающему поведению.