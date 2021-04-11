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Происшествия11 апреля 2021 10:07

В Красносельский район из-за сообщения о гранате выехали взрывотехники

Находка оказывалась неопасной
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
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Оказалось, что это граната для игры в страйкбол Фото: Росгвардия

Оказалось, что это граната для игры в страйкбол Фото: Росгвардия

В Красносельском районе местные жители сообщили в полицию о найденной гранате. На место происшествия были отправлены взрывотехники Росгвардии. Специалисты обследовали находку и пришли к выводу, что она неопасна.

- Поступила информация, что на Трудовой улице в Сергиево в Красносельском районе обнаружен подозрительный предмет, похожий на гранату с отсутствующей предохранительной чекой, - сообщили в Управлении Росгвардии по Петербургу и Леноболасти. - Прибывшие на место специалисты-взрывотехники ОМОН ГУ Росгвардии обследовали предмет.

Оказалось, что это граната для игры в страйкбол. Тем не менее, гранату забрали для утилизации.

ЧП