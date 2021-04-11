После драки со стрельбой у ТЦ «Пик» в Петербурге задержали десятерых уроженцев Чечни и Таджикистана

В Санкт-Петербурге полиция нашла тех, кто стрелял возле торгового центра "Пик" на улице Ефимова. Напомним, что о драке поздним вечером 9 апреля сообщили местные жители. На место происшествия сразу же приехали силовики. Но к тому времени все участники конфликта успели разбежаться.

- Чуть позже в полицию поступило еще одно сообщение о стрельбе по указанному адресу. На месте сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты гильзы и резиновые пули, - сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Вычислять участников драки полицейским пришлось самим. После случившегося один из них с ранами от ножа был доставлен в больницу. Однако общаться с силовиками он отказался.

В итоге полицейские задержали десять человек. Среди них - уроженцы Таджикистана и Чечни. Одного из них из-за травм пришлось отправить в больницу.

Полицейские уже возбудили уголовное дело за хулиганство. Четверых из задержанных повезут в суд для избрании меры пресечения. Остальных силовики отпустили.