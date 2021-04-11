Студента колледжа в Ленобласти облили избили, облили горючим и подожгли

Полиция задержала нападавших Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Волхове полиция расследует нападение на 17-летнего студента колледжа. В полицию обратилась обеспокоенная мать парня, которая сообщила, что ее сын пропал. Полицейские выехали к нему на адрес и обнаружили, что студент дома, но сильно избит. Во время опроса он рассказал, что на него напали двое его друзей.

- Юноша находился в гостях у своего 18-летнего знакомого, также с ним был 17-летний общий знакомый, они все вместе распивали алкоголь. Позднее в вечернее время они направились в заброшенный ангар по улице Металлургов, где употребляли токсические вещества. Между ними завязался словесный конфликт, - сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Во время ссоры двое знакомых избили его, обстреляли из пневматического пистолета, а после облили стеклоочистителем и подожгли. Затем злоумышленники скрылись.

Сейчас полиция задержала обоих нападавших. У них изъяли пневматический пистолет с патронами и аэрозольный баллончик. На совершеннолетнего составили протокол за "вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ". На младшего протокол за "появление в общественных местах в состоянии опьянения".

Материалы проверки полиция направила в СКР для возбуждения уголовного дела.