В Ленобласти три тонны мазута вылилось в котельное депо

Причина ЧП устанавливается Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Разлив топлива произошел на станции Выборг - Товарный. При переливе из цистерны в котельное депо вылилось три тонны мазута. Об этом сообщают в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

- В настоящее время на месте ликвидируют негативные последствия на окружающую среду, работают представители МЧС России по Ленинградской области, транспортной полиции, АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» и железной дороги, - сообщили в прокуратуре.

В транспортную прокуратуру вызвали сотрудников для того, чтобы они дали объяснения.