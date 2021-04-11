В метро Петербурга задержали «человека-паук», но он сумел вырваться

Парень сумел вырваться Фото: vk.com/spb_today_unreleased

В метро Санкт-Петербурга двое сотрудников транспортной безопасности сошлись в неравном бою с «человеком-пауком». Инцидент произошел незадолго до закрытия метро на станции "Технологический институт". Работники попытались задержать молодого человека в костюме супергероя. Таких в городском метро можно встретить часто. Они зарабатывают тем, что пытаются развлечь пассажиров.

Понравилось ли творчество «человека-паука» пассажирам неизвестно. Но вот двум сотрудникам службы безопасности оно явно пришлось не по вкусу. Они попытались задержать героя, но тот оказался им не по зубам. Парень проявил ловкость, соответствующую своему костюму и в последний момент удрал от своих визави. В Сети шутят, что это все происки злодеев.

Парня пытались задержать два сотрудника Фото: vk.com/spb_today_unreleased

- Прислужники Нормана Осборна (зеленый гоблин - прим.ред.) хотели поймать Человека-паука в метро, но ему удалось вырваться из их цепких лап, - шутят в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург", опубликовавшей видео.

Судя по всему, задержать парня в метро так и не получилось.