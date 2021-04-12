Число заболеваний коронавирусом снизилось на 40% в Петербурге за неделю

В Петербурге уменьшилось число заболевших коронавирусом людей на 40 процентов за неделю Фото: Олег ЗОЛОТО

Темпы распространения коронавируса в Санкт-Петербурге значительно замедлились. По данным комитета по здравоохранению число новых случаев заболевания на воскресенье, 11 апреля 2021 года, сократилось на 40,44 процентов по сравнению с воскресеньем неделей ранее. Специалисты отмечают, что эти показатели свидетельствуют о снижении распространения инфекции.

- Количество взрослых пациентов, госпитализированных с коронавирусом, за неделю снизилось на 4,37 процента, а число активных больных на 2,81 процент, - говорится в информационной справке по противодействию CVOVID-19.

В комитете отмечают, что снижение распространения болезни в Петербурге происходит, но медленно и нестабильно. Поэтому риск нового роста все еще сохраняется. Чтобы это предотвратить, по-прежнему горожанам важно использовать маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.