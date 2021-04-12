Беглов поздравил петербуржцев с Днем космонавтики

Александр Беглов поздравил жителей Петербурга с Днем космонавтики Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в понедельник, 12 апреля 2021 года, поздравил жителей города с Днем космонавтики. Ровно 60 лет назад Юрий Гагарин совершил исторический полет, открыв человечеству путь в космос.

- В покорение околоземного пространства большой вклад внесли ученые нашего города. Исследования по созданию ракетной техники начались на берегах Невы еще в XIX веке, - отметил градоначальник.

Беглов напомнил, что еще в 1930-е годы в Петропавловской крепости работала Газодинамическая лаборатория, в которой под руководством Валентина Глушко разрабатывались проекты межпланетного корабля и ракетные двигатели на жидком топливе.

Сейчас же Петербург является важным центром, где создается новейшая техника, а также ведется подготовка специалистов для космической отрасли.

- Петербург продолжает и будет продолжать вносить огромный вклад в укрепление позиций России - великой космической державы,- добавил Беглов.