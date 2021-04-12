Беременную женщину ударили ножом в живот в Петербурге

В Петербурге беременную женщину пырнули ножом в живот Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге в больницу с тяжелым ранением попала беременная женщина. В двенадцатом часу ночи в воскресенье, 11 апреля 2021 года, в полицию пришла телефонограмма о том, что в восемь часов бригада скорой помощи госпитализировала в больницу №26 39-летнюю пациентку с раной в животе.

- У женщины проникающая колото-резанная рана брюшной стенки, рана тонкой кишки. Беременность 16-17 недель, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На данный момент полиции известно, что на женщину напал неизвестный человек в подъезде дома 35 по Дачному проспекту Кировского района, где та проживает. Сама она уроженка Узбекистана.

Видеонаблюдение в парадной дома, где произошло нападение, отсутствует. Сейчас полиция разыскивает подозреваемого. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.