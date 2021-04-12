Около 11 тысяч человек обследовали на коронавирус за сутки в Петербурге

Около 11 тысяч петербуржцев проверили на коронавирус. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Всего чуть более 11 тысяч человек были обследованы на наличие коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге за минувшие сутки. Это примерно вдвое меньше, чем в будние дни. Цифры на утро понедельника приводит городской Оперативный штаб, занимающийся мониторингом ситуации с распространением ковида в регионе.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 11 153 человека. Обработано 4194 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Волонтерами выполнено за сутки 6774 заявки по оказанию помощи одиноким и пожилым горожанам. Попросить о содействии волонтеров можно по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-200-34-11.