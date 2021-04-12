Жесткая массовая драка из-за женщины произошла в центре Петербурга

Массовая драка произошла из-за женщины в ночном клубе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В центре Санкт-Петербурга произошла жесткая массовая драка. Более 20 человек схлестнулись в "кулачном" поединке в Апраксином дворе, у дома 28/30 по Садовой улице поздней ночью 12 апреля 2021 года. Как сообщает полиция, потасовка началась из-за женщины.

- В 04:46 часов в полицию Центрального района поступило сообщение о групповом конфликте. Оперативники выяснили, что между двумя группами посетителей ночного клуба произошла драка из-за женщины, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Драка имела серьезные последствия. Четыре мужчины с ножевыми ранениями разной тяжести были госпитализированы в больницу. Еще 20 человек доставили в отделение полиции, чтобы разобраться в произошедшем.

Что именно за страсти разгорелись из-за дамы, полиция пока не уточняет. Проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.