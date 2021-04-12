Младенец попал в больницу в Петербурге, опрокинув на себя чайник с кипятком

Маленькая девочка попала в больницу с сильным ожогом тела в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге маленькая девочка попала в больницу, опрокинув на себя чайник с кипятком. Чп произошло в первом часу дня воскресенья, 11 апреля 2021 года, в квартире дома 115 по Краснопутиловской улице в Московском районе.

- Сам инцидент произошел в 12:30 часов, но девочку госпитализировали только спустя час, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Пострадавшей малышке всего 10 месяцев. Ее экстренно доставили в детскую городскую больницу №1. У девочки сильный термический ожог правой руки, правой ноги и тела. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Известно, что семья у малютки полная, на профилактическом учете не состоит. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей. По факту произошедшего полиция провела проверку.