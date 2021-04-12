Самый теплый день с начала весны отмечен в Петербурге

Рекорд тепла с начала года установлен в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Самый теплый день с начала весны, а соответственно и года, отмечен в Санкт-Петербурге. К 13 часам столбик контрольного термометра показывал уже +16,9 градуса, значительно перекрыв прошлое достижение в +14,3, отмеченное 28 марта.

- Сегодняшний день стал самым теплым с начала весны. И это еще не максимальный прогрев, к вечеру узнаем точные показатели. Но такая «жара» - ненадолго. Завтра будет холоднее, послезавтра – еще холоднее. Более-менее теплым окажется только воскресенье, - рассказал «КП-Петербург» ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус. – вообще для 12 апреля исторический рекорд зафиксирован 135 лет назад, в 1886 году, когда было +20,1 градуса. Сегодня мы его вряд-ли побьем (в прогнозе до +18 – прим.ред.), но если мы ошиблись, то будет интересно.

Однако уже во вторник термометры покажут не выше +12 градусов, к вечеру пойдут дожди, а в ночь на среду и вовсе возможен мокрый снег. До выходных дневные температуры не будут превышать +7…+9, но в конце недели специалисты прогнозируют потепление до +12…+17 градусов.