Ладожский мост на трассе "Кола" в Ленобласти разведут 14 апреля

Ладожский мост в Ленобласти разведут 14 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В связи с началом навигационного сезона в Ленинградской области, также как и в Санкт-Петербурге, начнут разводить мосты. В среду, 14 апреля 2021 года, ожидается разводка переправы черед Неву - Ладожский мост. В связи с этим в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение по трассе "Кола".

- В целях подготовки к предстоящему периоду навигации, проведении осмотра конструкций разводного пролета моста, диагностики механических и автоматизированных систем, представителями подрядной организации будет производиться технологическая разводка моста через реку Нева, расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Разводка моста намечена с 15:00 до 15:45 часов. В случае, если скорость ветра будет больше 15 метров в секунду, мероприятие отменят.