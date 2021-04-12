Трое спасателей МЧС пострадали при тушении пожара в «Невской мануфактуре»

Трое спасателей МЧС получили травмы при тушении пожара в "Невской мануфактуре". Фото: Артем КИЛЬКИН

Трое спасателей МЧС пострадали при ликвидации пожара в здании «Невской мануфактуры». Кроме этого еще один огнеборец погиб, его тело нашли в развалинах фабрики. Напомним, предприятие выгорело на площади 10 тысяч квадратных метров, на помощь к МЧС подключились РСЧС и даже Минобороны с вертолетами.

- Продолжается ликвидация пожара. Пострадавшими числятся трое сотрудников МЧС. Двое из них получили травмы тяжелой степени тяжести, они находятся в больнице. Еще один спасатель с легкими травмами. Что касается обнаружения погибшего сотрудника МЧС, то сейчас проводится опознание тела, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Добавим, что в МЧС пока рассматривают несколько версий произошедшего.