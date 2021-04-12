СКА вылетел из Кубка Гагарина-2021, проиграв ЦСКА в шестом матче полуфинала со счетом 0:2

СКА проиграл ЦСКА и вылетел из полуфинала Кубка Гагарина. Фото: vk.com/ska

Петербургский СКА все-таки выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина-2021, уступив ЦСКА в шестом матче полуфинала со счетом 0:2. Итого московские армейцы выиграли 4 поединка, а их коллеги из Северной столицы только 2. Справедливости ради, гости были активнее в последнем матче и умело воспользовались моментами.

Шайбы на свой счет записали Максим Соркин и Максим Шалунов, отличившиеся во втором периоде поединка. За три минуты до конца встречи СКА убрал вратаря, но шестеро полевых игроков не смогли забить хотя бы единожды.

- Сражались, но все же уступили ЦСКА в финале Запада. Спасибо всем за поддержку, вернемся сильнее! – попытались найти хоть какие-то слова в пресс-службе петербургского клуба.

Теперь ЦСКА ждет своего соперника по финалу Кубка Гагарина. Это будет либо «Авангард», либо «Ак Барс».