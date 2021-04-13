Беглов поздравил с 60-летием Юрия Гальцева

Юрий Гальцев отметил 60-летний юбилей / Фото: Театр Эстрады

Накануне в понедельник, 12 апреля 2021 года, заслуженный артист России Юрий Гальцев отметил свой юбилей - актеру исполнилось 60 лет. В честь этого в Театре эстрады имени Аркадия Райкина в Санкт-Петербурге, в котором Гальцев является художественным руководителем, прошел праздник.

Юрий Гальцев вот уже более 10 лет успешно руководит театром. Под руководством мастера в театре бережно хранят богатейшие традиции, заложенные его основателем. С юбилеем деятеля искусств поздравил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

- Чтобы добиться такого успеха, нужно много работать, быть оптимистом и учиться всю жизнь. Вы смогли это сделать, возродили славу театра и вывели его на новую орбиту, - сказал Александр Беглов.

Также градоначальник добавил, что Гальцев не просто талантливый артист и режиссер, но и наставник, который воспитывает молодых и талантливых артистов, будущее петербургской сцены.