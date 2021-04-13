Движение по Октябрьской набережной в районе пожара на "Невской мануфактуре" все еще перекрыто

Движение по Октябрьской набережной в месте пожара на "Невской мануфактуре" все еще перекрыто Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге все еще продолжаются работы на месте пожара в "Невской мануфактуре". Спасатели занимаются проливкой здания, чтобы возгорание не началось снова. В связи с этим, утром во вторник, 13 апреля 2021 года, движение по Октябрьской набережной все еще перекрыто.

- Октябрьская набережная полностью перекрыта для движения автомобилей на участке от Народной улицы до улицы Крыленко. Проезда нет в обе стороны. Предварительно это продлится до 18 часов, - сообщает сервис "Яндекс".

Разумеется, из-за этого вокруг места ЧП образовалась пробка, поэтому автомобилистам лучше продумывать маршруты так, чтобы не попадать в зону затора.

Напомним, что жуткий пожар, который начался в половине первого часа 12 апреля, был локализован только ближе к полуночи. В пик площадь пожара достигала 10 тысяч квадратных метров. К сожалению, при исполнении погиб один спасатель, еще трое пострадали.