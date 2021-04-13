12,5 тысяч человек обследовали на коронавирус в Петербурге за сутки

Еще около 12,5 тысяч петербуржцев проверили на ковид. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более 12,5 тысяч человек сдали тесты на наличие коронавируса в Петербурге за минувшие сутки. Об этом, по состоянию на 10 утра 13 апреля, информирует городской Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением ковида в регионе.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 12 542 человека. Обработано 21 734 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Также продолжают работать и волонтеры, которых около полутора тысяч. За вчерашний день они выполнили 6788 заявок на оказание помощи одиноким, пожилым и больным людям.

Чтобы оставить заявку, петербуржцам необходимо звонить по номеру бесплатной горячей линии: 8-800-200-34-11.