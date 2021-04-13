Движение по Пулковскому шоссе ограничили с 13 апреля

На Пулковском шоссе ограничено движение в сторону центра Петербурга. Фото: Яндекс. Карты

Ближайшие четыре дня будет ограничен проезд по четной стороне Пулковского шоссе. На отрезке между КАД и Дунайским проспектом работают строители РЖД, которые занимаются реконструкцией железнодорожного путепровода. Об этом водителей предупреждает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга.

- С 00:00 13 апреля до 24:00 16 апреля в связи с производством работ по реконструкции железнодорожного путепровода ограничивается движение транспорта по четной стороне Пулковского шоссе от КАД до Дунайского проспекта, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

Из-за работ на въезд в город уже имеются затруднения. На 10:30 утра пробка растянулась почти на полтора километра при подъезде к развязке с КАД и на съезде с кольцевой трассы.

Автомобилистов призывают быть внимательными и заранее выбирать маршрут поездки, чтобы не попасть в заторы.