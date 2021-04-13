Число заболевших коронавирусом в Петербурге выросло за неделю

За неделю число больных коронавирусом выросло в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За минувшую неделю в Санкт-Петербурге увеличилось число заболевших коронавирусом. Такие данные привел комитет по здравоохранению города во вторник, 13 апреля 2021 года. Отмечается, что рост произошел на 2,48 процентов. При этом, количество госпитализаций наоборот снизилось.

- Общее количество госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19 и пневмониями уменьшилось на 4,1 процентов по сравнению с неделей ранее. Также на 2,75 процентов сократилось число активно больных, - рассказали в комитете.

Специалисты отмечают, что последние данные говорят о снижении распространения инфекции. Однако процесс пока очень медленный и нестабильный.

Горожанам все еще советуют активнее прививаться от инфекции, так как это основной метод борьбы с пандемией. На сегодня привито более 456,5 тысяч человек, из них порядка 317,5 тысяч полностью завершили цикл вакцинации.