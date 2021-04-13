Жителя Пушкина задержали за угрозу расстрелять мать с детьми

Полиция Петербурга задержала мужчину за угрозу расстрелять женщину с детьми Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Пушкин, что под Санкт-Петербургом, задержали 32-летнего мужчину, угрожавшего расстрелять женщину с детьми. Звонок в полицию от испуганной 36-летней матери поступил в десятом часу вечера в понедельник, 12 апреля 2021 года. Она рассказала, что гуляла с детьми у дома 19/4 по Галицкой улице, когда услышала крики незнакомца.

- Из рассказа заявительницы следует, что какой-то мужчина, стоя на балконе 4-го этажа дома, крикнул ее ребенку, что он выстрелит в него. После женщина услышала звуки выстрелов, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На вызов быстро приехал наряд полиции. В одной из квартир указанного дома они задержали 32-летнего безработного мужчину. У него изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет "Макарова", один магазин, три газовых баллона, пластиковую банку и бумажный пакет с шариками-пулями.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.