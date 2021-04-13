Товарный поезд переехал пенсионерку в Ленобласти

73-летняя пенсионерка выжила. попав под товарный состав. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Транспортная полиция проводит проверку по факту ЧП на перегоне между железнодорожными станциями Челово-Тарковичи Ленинградской области, где товарный поезд переехал пенсионерку. 73-летняя женщина перебегала через пути и не заметила приближающегося состава.

- 12 апреля в 20:40 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что грузовым электропоездом совершен наезд на женщину.

Установлено, что 73-летняя петербурженка переходила железнодорожные пути в неустановленном месте, - сообщает пресс-служба Северо-западного управления на транспорте МВД России.

Машинист пытался остановить поезд, но многотонная махина сбила женщину. Несмотря на все обстоятельства, потерпевшая не погибла. С различными травмами, в средне-тяжелом состоянии, ее госпитализировали в одну из больниц.