В Александро-Невской лавре посадят сирень в память о Михаиле Ломоносове

В память о Михаиле Ломоносове в Александро-Невской Лавре посадят именной сорт сирени Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Александро-Невской лавре Санкт-Петербурге посадят куст сирени в честь великого ученого Михаила Ломоносова. В четверг, 15 апреля 2021 года, на территории кладбища продут мероприятия, посвященные памяти гения своего времени, проявившего талант, как в науке, так и искусстве.

- В 14:00 на могиле ученого на Лазаревском кладбище пройдет панихида. Богослужение возглавит наместник лавры епископ Кронштадтский Назарий, - рассказали в петербургской митрополии.

После этого на территории монастыря посадят именной сорт сирени "Михайло Ломоносов". Его особенность в том, что лиловые, крупные цветки напоминают букли напудренного парика, который ассоциируется с образом ученого.

Отметим, что в Петербурге много мест, связанных с Ломоносовым. В его честь названы станция метро, улицы, площадь мост и даже город в составе Петродворцового района.