Петербурженку оштрафовали за истерику после ссоры с мужем

Петербурженку наказали за истерику после ссоры с мужем Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге Пушкинский районный суд во вторник, 13 апреля 2021 года, оштрафовал местную жительницу, устроившую истерику после ссоры с мужем. Однако свое неадекватное состояние женщина выплеснула не на супруга, а соседку, испортив ее имущество.

- В два часа дня 2 апреля женщина распылила газовый баллончик в дверной проем квартиры соседки в доме 19 по Первомайской улице в Шушарах, а также на лестничной клетке. На замечания со стороны людей не реагировала, веля себя вызывающе, высказывала угрозы, чем демонстративно нарушала общественный порядок и спокойствие граждан, - рассказали в пресс-службе судов по Петербургу и Ленобласти.

На заседании женщина в своем хулиганстве призналась и раскаялась. Она пояснила, что была пьяна и расстроена после ссоры с мужем. У нее произошел нервный срыв, она поссорила с соседкой, поэтому подожгла ее верной коврик и распылила газ.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 700 рублей.