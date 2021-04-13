Обгоревшие ногу и руку нашли на месте пожара в Ленобласти

На месте пожара в Ленобласти найдены рука и нога Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сильно обгоревшие руку и ногу нашли на месте пожара в заброшенном дачном доме в деревне Пехене Лужскогого района Ленинградской области. Сообщение о пожаре поступило на телефон экстренной службы в ночь на понедельник, 12 апреля 2021 года. После того, как с пламенем удалось справиться, в постройке нашли части тела.

- На заброшенном дачном участке в одноэтажном доме обнаружены обгоревшие останки: фрагмент руки и ноги, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Со слов очевидца, вызвавшего пожарных, в этом доме более двух лет проживал 41-летний мужчина. Однако по имени и фамилии, которые указал свидетель, такого человека не нашли.

По одной из версий, пожар начался из-за возгорания от дровяной печки. Останки были направлены в морг для проведения экспертизы.