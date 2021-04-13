Петербургский суд рассмотрит дело о махинациях поставок продуктов в детские сады Колпино

Дело о махинациях с поставками продуктов в детские сады направят в Колпинский районный суд Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Суд Санкт-Петербурга рассмотрит дело о махинациях с поставками продуктов в детские сады Колпинского района. Во вторник, 13 апреля 2021 года, стало известно, что городская прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала его на рассмотрение.

- По версии следствия, руководители трех фирм заключили незаконное соглашение, чтобы ограничить конкуренцию в поставках детского питания в дошкольные учреждения Колпино. Вместе с ними в сговор вступили два посредника и бывший сотрудник районной администрации, - пишет "Мойка78".

Договор заключался в том, что с 2017 по 2018 года фирмы участвовали в конкурсах, которые определяли поставщиков продуктов, а после распределяли между собой победу. Так незаконная прибыть организаций составила более 594 миллионов рублей.

По факту возбуждено уголовное дело, которое передадут в Колпинский районный суд.